«هندسة حلوان» تتصدر الجامعات المصرية والشرق الأوسط في مسابقة المعهد الدولي لبحوث وهندسة الزلازل

احتفى الإعلامي أحمد فايق مُقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة dmc، خلال حلقة اليوم من البرنامج، بخوض فريق مكون 9 طلبة في كلية الهندسة جامعة حلوان تحدي عالمي مع 50 فريقا من جامعات كبرى، كما حصد الفريق المركز السادس.

وقالت نورهان سامح إحدى الطالبات عضوات الفريق، إن المسابقة تقدم في الولايات المتحدة، وتشارك فيها مصر منذ 7 سنوات، وحققت المركز السادس هذا العام.

وقالت طالبة أخرى تدعى حبيبة إيهاب، أن المسابقة تعتمد أكثر على بناء مبنى مقاوم للزلازل، مضيفة: «حققنا المركز السادس فيها بعد جامعات في تورنتو ورومانيا».

وأضافت: «مصر حققت المركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط من بين 50 جامعة».

وتابعت: «حصد المركز الأول قسم هندسة جامعة تورنتو بكندا، وكان المركز السادس من نصيب هندسة جامعة حلوان في المسابقة العالمية لتصميم مباني مقاومة للزلازل».