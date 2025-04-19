وزيرة خارجية فلسطين: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي نوثقها بشكل دقيق

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي نوثقها بشكل دقيق، لأن هذا التوثيق يعطينا الأرضية لكي نستطيع أن نذهب إلى المحاكم الدولية لتقديم قضيتنا بشكل المطلوب مرفقة الدليل والبراهين، موضحة أن في القضايا السابقة التي تم تقديمها لمحكمة العدل الدولي كان بها العديد من التقارير الواضحة التي رصدت ما جرى بالأراضي المحتلة.

وأوضحت شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «أننا ما زلنا نتكاتف مع أشقائنا العرب لكي نحصل على حقنا، والدعم المطلوب من المجتمع الدولي، وأداتنا في الفترة الحالية هو القانون الدولي والمنظمات الدولية والفتوى الدولية التي أصدرت من أعلى هيئة قانونية في العالم «محكمة العدل الدولية» ورأي الشارع أيضًا بشكل عام الذي يؤيد الحق الفلسطيني وظل ينادي به دائمًا».

تابعت وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين: «إننا نعتمد على القانون الدولي في أخذ حقوقنا، وإسرائيل يجب أن تحتكم إلى هذا القانون الدولي، والمنظمات الدولية، وكل القوانين الدولية التي تصدر عنها، معلنة عن عقد مؤتمر دولي في منتصف هذا العام الجاري بقيادة السعودية وفرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».