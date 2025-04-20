وزير الداخلية يستقبل المفتش العام للشرطة الأوغندية لتعزيز التعاون الأمني

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عباس بياكاجابا، المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه التعاون الأمني بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المفتش العام للشرطة الأوغندية عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مشيدا بالإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، مؤكدا حرص بلاده على تبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للاستفادة منها في تطوير قدرات الكوادر الشرطية الأوغندية.

من جانبه، رحب وزير الداخلية بزيارة المسؤول الأوغندي للقاهرة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الأجهزة الأمنية في أوغندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

كما شدد على أهمية تبادل الخبرات الأمنية، وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، في ظل الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.