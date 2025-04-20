محافظ الفيوم: المناطق الترفيهية جاهزة لاستقبال زوارها من داخل وخارج المحافظة

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات للأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والحيوية، استعداداً لأعياد الربيع وشم النسيم، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتأكد من توافر كل السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبكميات تفي احتياجات المواطنين، مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بالتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، وتكثيف عمليات النظافة ورفع القمامة على مدار اليوم، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري، خصوصاً بالمناطق السياحية، موجهاً مدير عام السياحة بالمحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بالمرور الميداني على كل المنشآت السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين، مع تكليف مرشد سياحي بالتواجد بالمواقع التي تشهد إقبالاً من الجمهور، لتزويد الزائرين بالمعلومات اللازمة حول تلك المواقع.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

كما وجَّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى وحالات الطوارئ، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لتدبير سيارات مجهزة على الطرق السريعة، وبمحيط الحدائق العامة، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات، وكذلك توفير منقذين بالمناطق الساحلية خصوصاً بحيرة قارون ومنطقة وادي الريان، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

تكثيف الحملات التموينية

كما أصدر محافظ الفيوم، توجيهات لوكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والأسماك، والتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية للاشتراطات الصحية، وكذلك تكثيف الحملات على المخابز البلدية، وتشغيل المخابز الواقعة بالمناطق السياحية لفترات إضافية في حالة الطلب، لتلبية احتياجات الوافدين إلى تلك المناطق.

تأمين المناطق السياحية والترفيهية

ووجه «الأنصاري» مسؤولي الكهرباء، برفع درجة الاستعداد وتنظيم نوبتجيات للعمل بالقطاع والهندسات المختلفة، لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على مدار الـ 24 ساعة، وتوفير سيارات الطوارئ المجهزة وإصلاح أعطال الضغط المتوسط والمنخفض، وتأمين المناطق السياحية والترفيهية بمولدات الكهرباء للطوارئ.

كما وجه مسؤولو شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد بجميع محطات تحلية وإنتاج المياه ومحطات الصرف الصحي، والتأكيد على انتظام العمل، والمرور الدوري على مصادر إنتاج المياه والخطوط، ووحدات الرفع بمحطات الصرف الصحي، وإجراء الصيانة اللازمة لها بجميع قرى ومراكز المحافظة.

غرفة عمليات رئيسية للمتابعة

وأكد محافظ الفيوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين والتدخل في حالات الطوارئ، وذلك على أرقام 2168041، 2168042، 2168243، والخط الساخن 114.

وتشهد المناطق السياحية والترفيهية بالمحافظة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين والزوار المترددين على تلك المناطق، خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، خصوصاً منطقة كورنيش بحيرة قارون، والفنادق والقري السياحية والمطاعم الواقعة علي شاطئ البحيرة، وشلالات وادي الريان، وعين السيليين، ومنطقة السواقي، وحديقة الحيوان، بمدينة الفيوم، والممشى السياحي على بحر يوسف بمنطقتي باغوص ولطف الله وغيرها من المناطق الأخرى.