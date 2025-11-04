محافظ الفيوم يوجه بتشديد حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات

قالت الإعلامية ناردين حبيب، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن أنه تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات بعقد اجتماع عاجل للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع مراعاة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، وذلك لتحقيق العدالة في تحديد التعريفة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

وأضافت حبيب، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ محافظ الفيوم وجه مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات.

وتابعت: «قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية لتكثيف الحملات المرورية على السيرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة والطرق كافة، للتأكد من انتظام العمل وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب».

وشدد الأنصاري على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم سحب رخصة سائق السيارة المخالفة لمدة ستة أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، مع توقيع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية.