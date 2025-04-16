وظائف شاغرة في وزارة الصحة.. اعرف التخصصات والشروط

كتبت: انتصار الغيطاني

عدد من الوظائف القيادية الجديدة، أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، وهي وظائف مشروطة عن طريق الندب أو الإعارة فقط من جميع القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية.

وظائف جديدة في وزارة الصحة

وأفادت وزارة الصحة والسكان بتفاصيل الوظائف والتخصصات والخبرة المطلوبة، موضحة أنّ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني سيكون 30 أبريل الحالي، وجاءت التخصصات كما يلي.

• الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

• الإدارة والخدمات العلاجية

• الصحة العامة والشئون الوقائية

• الصيدلة الإكلينيكية

• جودة الرعاية الصحية

• مكافحة العدوى

شروط العمل في الوظائف

وأوضح منشور وزارة الصحة، المعايير والشروط التي يتم التقييم بناء عليها للمتقدمين فى هذه الوظائف، وهي جادة العمل على الحاسب الآلي وتطبيقات الميكروسوفت

(Word- Power point- excel- outlooK)، واجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات والأوراق المطلوبة

• إجادة اللغة الإنجليزية

• بيان حالة حديث تفصيلي معتمد من جهة العمل الأصلية، موضحا به الموقف من الجزاءات

• تقديم السيرة الذاتية

• الخبرة الإدارية

على من يرغب التقدم استكمال النموذج الإلكتروني (جوجل فورم):

https://forms.gle/Fv81yeW129ZR7JVj8





