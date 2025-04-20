موعد ومكان جنازة زوج الإعلامية سناء منصور

رحل عن عالمنا منذ قليل الدكتور محمد نبيل سالم زوج الإعلامية القديرة سناء منصور وفقا لما أعلنه أحد المقربين من الإعلامية عبر «فيسبوك».

وفاة زوج الإعلامية سناء منصور

وكتب أحد المقربين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله دكتور نبيل سالم زوج الأستاذة الأعلامية سناء منصور.. اللهم اغفر له وارحمه، واعفُ عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارزق أهله الصبر والسلوان».

موعد جنازة زوج الإعلامية سناء منصور

تكون صلاة الجنازة غدا الإثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة الشيخ زايد.

وكرمت الإعلامية سناء منصور من قبل مهرجان الإبداع العربي في حفل افتتاح دورته الأولى، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالدقى إلى جانب كل من الفنان علي الحجار والمطربة لطيفة.