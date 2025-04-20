هيئة الأرصاد تكشف عن طقس الغد: شبورة كثيفة ورياح ترابية

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والأقاليم، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع وجود بعض الظواهر الجوية المؤثرة على عدد من المناطق.

حالة الطقس غدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة في بعض الأحيان، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.