هيئة الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال 72 ساعة.. ارتفاع درجة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المٌقبلة، مٌشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت «الأرصاد» انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، لافتة إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وبالتحديد من غدا السبت وحتى يوم الاثنين المقبل.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأتي درجات الحرارة المُتوقعة خلال الـ72 ساعة المُقبلة، وفق هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة السبت 19 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 20 أبريل 2025

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصُغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 21 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.