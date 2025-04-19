«الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس غدا: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأحد 20-4-2025، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية، بينما مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة غدا

وتوقعت الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجننوب سيناء على فترات متقطعة

درجات الحرارة غدا الأحد 20-4-2025

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد 20-4-2025، وتأتي كالتالي:

القاهرة العظمى 31، الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 32، الصغرى 18

6 أكتوبر العظمى 32، الصغرى 17

بنها العظمى 31، الصغرى 18

دمنهور العظمى 29، الصغرى 17

وادي النطرون العظمى 31، الصغرى 18

كفر الشيخ العظمى 29، الصغرى 17

المنصورة العظمى 30، الصغرى 18

الزقازيق العظمى 30، الصغرى 18

شبين الكوم العظمى 30، الصغرى 17

طنطا العظمى 29، الصغرى 16

دمياط العظمى 24، الصغرى 17

الإسماعيلية العظمى 32، الصغرى 16

السويس العظمى 31، الصغرى 16

العريش العظمى 25، الصغرى 15

رفح العظمى 25، الصغرى 14

رأس سدر العظمى 31، الصغرى 18

نخل العظمى 31، الصغرى 10

كاترين العظمى 29، الصغرى 09

الطور العظمى 30، الصغرى 19

طابا العظمى 31، الصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 23

الإسكندرية العظمى 24، الصغرى 15

العلمين العظمى 24، الصغرى 14

مطروح العظمى 23، الصغرى 12

السلوم العظمى 25، الصغرى 12

سيوة العظمى 33، الصغرى 15

رأس غارب العظمى 33، الصغرى 21

الغردقة العظمى 34، الصغرى 21

سفاجا العظمى 32، الصغرى 20

مرسى علم العظمى 32، الصغرى 21

شلاتين العظمى 32، الصغرى 21

حلايب العظمى 29، الصغرى 22

أبو رماد العظمى 31، الصغرى 21

رأس حدربة العظمى 28، الصغرى 20

الفيوم العظمى 33، الصغرى 16

بني سويف العظمى 33، الصغرى 17

المنيا العظمى 34، الصغرى 17

أسيوط العظمى 35، الصغرى 16

سوهاج العظمى 37، الصغرى 18

قنا العظمى 39، الصغرى 20

الأقصر العظمى 39، الصغرى 21

أسوان العظمى 39، الصغرى 21

الوادي الجديد العظمى 38، الصغرى 19

أبو سمبل العظمى 38، الصغرى 21.