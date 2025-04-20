«الشعب الجمهوري» يدشن أمانات الوحدات الحزبية الجديدة بكفرالشيخ في مؤتمر جماهيري

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة كفرالشيخ، بحضور النائب ياسر منير، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب علي أحمد علي، أمين أمانة الفلاحين المركزية بالحزب، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية أمين التنظيم المركزي للحزب، النائبة هدى الطنباري مساعد أمين المحافظة، وأحمد الرميلي، أمين التنظيم بالمحافظة، وذلك لتدشين وحداته الحزبية بمركز سيدي سالم.

شهد المؤتمر الجماهيري حضور كل من النائب طارق الطويل، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية، الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، المستشار أحمد حبيب، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية، المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، المهندس محمد خليل أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، وعدد من شباب الأمانة المركزية للحزب، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، إلى جانب أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز، وأمناء المراكز والأقسام، والآلاف من المواطنين.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ومن ثم فقرة شعرية، تلاها كلمات للحضور من القيادات الحزبية بحزب الشعب الجمهوري، أعقبها تقديم تبرع لمستشفى سيدي سالم المركزي، تضمن سريرين عناية مركزة وجهازين مونيتور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات العلاجية وتحسين الخدمات الصحية.

وفي إطار الدور المجتمعي للحزب، وتحت مظلة مبادرة «مع الناس»، تم تجهيز 5 فتيات يتيمات من المقبلين على الزواج، وتسليم الأجهزة المنزلية اللازمة لهن.

من جانبه، استهل النائب علي أحمد علي، كلمته بالترحيب بالحضور من قيادات الحزب، والقيادات التنفيذية والشعبية، موجهًا الشكر لأهله من مركز سيدي سالم على هذا الحشد الكبير، الذي يؤكد على دعمهم للحزب بشكل خاص وللدولة المصرية وقيادتها السياسية بشكل عام.

فيما أشار النائب ياسر منير إلى أن مركز سيدي سالم يعد من المراكز الكبيرة سياسيًا وعائليًا، ما يتجلى في الحشد الكبير الذي شهده المؤتمر، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري يعمل دائمًا لصالح المواطنين، كما أنه يركز جهوده على دعم القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الصحة، بهدف توفير خدمات صحية تناسب تطلعات أبناء المحافظة وتحسن مستوى معيشتهم.

وفي سياق متصل، أعرب السيد أحمد الألفي، خلال كلمته عن سعادته بهذا الحشد الكبير، موجهًا شكره لكل رجال وشباب ونساء مركز سيدي سالم، على الاستقبال العظيم الذي يعكس الروح الوطنية التي يتمتعون بها، لافتًا إلى أن الحزب استطاع في الفترة الأخيرة أن يحقق انتشارًا واسعًا في الساحة السياسية، وهو ما يؤكد على تفاعل المواطنين مع رؤى الحزب وأهدافه.

كما أكد أمين التنظيم المركزي أن الحزب يعمل دائمًا لصالح المواطن والدولة المصرية، ويدعم مؤسساتها، ومن هنا نجدد دعمنا الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.