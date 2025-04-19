قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: وعي المواطن من أهم دعائم الأمن القومي

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك من القوة والمؤسسات ما يُمكّنها من حماية أمنها القومي على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن قوة الدولة لم تعد مقتصرة على قدراتها العسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا تماسك مؤسساتها، ووحدة شعبها، وقدرتها على التصدي لجميع التحديات الأمنية والاقتصادية.

مصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على مواجهة الإرهاب والتطرف

وأضاف "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية، أن مصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على مواجهة الإرهاب والتطرف، وتأمين حدودها، والحفاظ على استقرارها الداخلي رغم التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يشمل أيضًا الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الاقتصادي، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال مشروعات تنموية قومية في مختلف المحافظات، وتوطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي.

وعي المواطن من أهم دعائم الأمن القومي

وشدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة على أن وعي المواطن المصري يمثل أحد أهم دعائم الأمن القومي، داعيًا إلى مواصلة جهود التوعية الوطنية، وتعزيز دور الإعلام في دعم القيم الوطنية، والتصدي للشائعات والأفكار الهدامة.

وأكد عبد الصمد، أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، وبدعم شعبها، تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل رغم كل التحديات.