مدير «تموين الفيوم»: توريد 10 آلاف و280 طن قمح للصوامع منذ بداية الموسم

كتب - أسماء أبو السعود

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إنّ هناك إقبال غير مسبوق على توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون التابعة لوزارة التموين، منذ أول أيام التوريد، موضحًا إنّ هناك عدة مراحل لتوريد القمح داخل الصوامع، كما يختلف سعر الأردب وفقًا لدرجة النقاوة التي تحددها لجنة فرز واستلام الأقماح.

وصرح بأنّ محافظة الفيوم بدأت موسم توريد القمح 2025 مبكرًا عن باقي المحافظات بنحو 10 أيام، إذ انطلق يوم 5 أبريل الجاري بدلًا من الموعد الرسمي والذي يوافق 15 من الشهر ذاته، وذلك بعدما جرى التقدم بطلب لوزير التموين بالسماح لهم ببدء استقبال القمح في الصوامع استجابة للمواطنين الذين طالبوا بتوريده مبكرًا بسبب النضج المبكر للمحصول.

توريد أكثر من 10 آلاف طن

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح للشون والصوامع بمحافظة أمس السبت بلغ نحو 2727 طنًا و124 كيلو، بينما من المقرر أن يتم إعلان إجمالي ما تم توريده اليوم بعد انتهاء عملية التوريد وغلق الصوامع مساءً، موضحًا إنّ الإقبال على التوريد يزداد اليوم تلو الآخر بزيادة نضج محصول القمح وحصاده.

وأشار إلى أنّ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ أول أيام التوريد وحتى أمس بمحافظة الفيوم بلغ نحو 10 آلاف و280 طنًا و440 كيلو منها 4 آلا و913 طنًا و520 كيلو موردة شركة مطاحن مصر الوسطى، و789 طنًا و689 كيلو موردة لصالح البنك الزراعي المصري، و4 آلاف و577 طنًا و231 كيلو لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع.

سعر أردب القمح 2025

وذكر إنّ الحكومة رفعت سعر أردب القمح 2025 بمقدار 200 جنيه عن العام الماضي، وذلك دعمًا للفلاح المصري، موضحًا إنّ سعر الأردب يختلف باختلاف درجة النقاوة التي تحددها لجنة فرز واستلام الأقماح إذ يأتي كما حددته الحكومة كما يلي:

- سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 يبلغ نحو 2200 جنيه.

- سعر أردب القمح درجة نقاوة 23 يبلغ نحو 2150 جنيها.

- سعر أردب القمح درجة نقاوة 22.5 يبلغ نحو 2100 جنيه.

موعد صرف مستحقات القمح

وأضاف إنّه يجري صرف مستحقات المزارعين مقابل الأقماح الموردة، خلال 48 ساعة من توريد القمح إلى الصوامع، ومؤكدًا أنّ عملية توريد القمح وصرف المستحقات تتم بالتنسيق المستمر بين مديريتي التموين والزراعة.

وعن مراحل توريد القمح للصوامع، بيّنّ إنّها تبدأ بأخذ عينات عشوائية من أجولة القمح، يتم فحصها بمعرفة اللجنة المختصة لتحديد درجة النقاوة، ثم وزن القمح، ومنح المزارع بون يتضمن الكمية التي وردها ودرجة النقاوة، ثم تفريغها داخل النُقرة بالصومعة لتبدأ مراحل تخزينها.