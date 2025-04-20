«زراعة الفيوم»: زيادة المساحة المنزرعة بالقمح.. والإجمالي يتجاوز أكثر من 300 ألف فدان

كتبت - أسماء أبو السعود

قال المهندس أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّ إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح هذا العام شهد زيادة بلغت نحو 10 آلاف فدان في مختلف مراكز المحافظة، أكثرها في مركز أبشواي يليه مركز إطسا، ثم أراضي طامية، ثم الفيوم، يعقبها مركز يوسف الصديق، ثم سنورس لمختلف المساحات سواء ائتمان أو إصلاح زراعي أو استصلاح.

وأضاف دياب لـ«الوطن»، أنّ مساحات القمح المنزرعة تضمنت 4 طرق مختلفة في الزراعة، جميعها شهدت زيادة في الإنتاجية بصورة كبيرة، وهي «بدار، وخطوط، ومصاطب، وحراتي»، إضافة إلى النضج المبكر للمحصول.

مساحات موسم القمح 2025

وكشف عن أنّ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح في موسم 2025 بمختلف مراكز محافظة الفيوم جاءت كما يلي.

مركز إبشواي: بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح 131 ألفًا و805 أفدنة.

مركز إطسا: بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح نحو 42 ألفًا و309 أفدنة.

مركز طامية: بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح نحو 41 ألفًا و858 فدانا.

مركز الفيوم: بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح نحو 32 ألفًا و629 فدانا.

مركز يوسف الصديق: بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح نحو 25 ألفًا و958 فدانا.

مركز سنورس: بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح نحو 23 ألفًا و953 فدانا.

أصناف القمح المنزرعة هذا العام

وأوضح أنّ المديرية كانت حريصة على إدخال سلالات جديدة من بذور القمح التي توافق نوع كل تربة والبيئة المحيطة بها، بهدف زيادة إنتاجية الفدان الواحد، موضحًا أنّ أراضي محافظة الفيوم شهدت زراعة 9 أصناف من القمح، وهي «بني سويف 5، وبني سويف 7، ومصر 1، ومصر 3، ومصر 4، وسخا 95، وسدس 14، وسدس 115، وجيزة 171».

وأكد استمرار توريد القمح داخل الصوامع يوميا، حيث يتم سداد قيمة القمح الموردة للمزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح داخل الصوامع، مشيرًا إلى أنّ سعر أردب القمح 2025 لأعلى درجة نقاوة يبلغ 2200 جنيه، وللمتوسط 2150، ولأقل درجة نقاوة 2100 جنيه.