محافظ الغربية يتفقد منظومة تدوير المخلفات بالمحلة.. ويوجه بالحفاظ على البيئة

كتب - رفيق محمد ناصف

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأسلوب مستدام وحديث، بحضور المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد.

وخلال جولته، استمع المحافظ لشرح تفصيلي من وفد الشركة حول آليات العمل داخل المصنع، حيث أوضح مسؤولو التشغيل أن المصنع يستقبل يوميًا ما يزيد عن 800 طن من المخلفات البلدية الصلبة، ويتم معالجتها لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، وهو ما يسهم بشكل فعّال في تقليل حجم المخلفات الموجهة للمدافن الصحية، وبالتالي الحد من معدلات التلوث البيئي.

الاقتصاد الدائري

كما أكد مسؤولو الشركة أن المصنع يمثل نموذجًا عمليًا للاقتصاد الدائري، حيث أسهمت العمليات التشغيلية في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز الميثان الذي يمثل خطرًا بيئيًا كبيرًا، إذ يعادل تأثيره في ظاهرة الاحتباس الحراري نحو 80 ضعفًا من تأثير ثاني أكسيد الكربون خلال العشرين سنة الأولى من انبعاثه.

تنسيق كل الجهات

وخلال تفقده لمنشآت المصنع، أشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة داخل المصنع، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لتطوير منظومة المخلفات، والارتقاء بمستوى الأداء، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطن ويحافظ على المظهر الحضاري لمحافظة الغربية.