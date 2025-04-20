أسعار الفسيخ اليوم.. عروض وخصومات على وجبة العائلة

كتب: عبدالعزيز سلامة

الفسيخ أحد الأطعمة التقليدية التي تميز احتفالات عيد شم النسيم، حيث يُقبل المصريون على تناوله بشكل كبير في هذا الموسم، وهو جزء من تراث الطعام المصري، ويزداد الطلب عليه في فصل الربيع تحديدًا، قبل وبعد الاحتفال بشم النسيم، ولذا نوضح في السطور التالية أسعار الفسيخ اليوم.

أسعار الفسيخ اليوم

تتنوع أسعار الفسيخ اليوم بشكل كبير في السوق المصري، وتختلف الأسعار بحسب الجودة، والوزن، والاسم التجاري للمنتج، وكذلك المنطقة التي يتم البيع فيها، وإليك أبرز الأسعار الخاصة بالفسيخ في مختلف الأسواق وسلاسل السوبر ماركت.

فسيخ كامل سي فود بالقطع: 129 جنيهًا للكيلو.

كيلو فسيخ سندس مغلف: 480 جنيهًا.

كيلو فسيخ مرجان مغلف: 430 جنيهًا.

أسعار الفسيخ في الأسواق الشعبية والمحلات

تتراوح بين 160 إلى 280 جنيهًا، ويعتمد السعر على مدى تعتيق الأسماك وملوحتها.

سعر كيلو الفسيخ البوري: يتراوح بين 300 و450 جنيهًا، ويعتبر هذا النوع من أغلى الأنواع نظرًا لطعمه الخاص وطريقة تحضيره.

العروض والخصومات

مع اقتراب عيد شم النسيم، تقدم بعض سلاسل السوبر ماركت عروضًا وخصومات على أسعار الفسيخ لجذب الزبائن، على سبيل المثال، تُعرض بعض السلاسل أسعارًا مخفضة على الرنجة والفسيخ.

عرض أكلة شم النسيم بـ200 جنيه: يتضمن العرض قطعة رنجة، زجاجة زيت، 2 كيس طحينة، بطاطس بوم فريت، وشاي ليبتون، مما يعزز قيمة العروض ويوفر فرصة للشراء بأسعار معقولة.

عرض على الفسيخ والرنجة في بعض المتاجر الكبرى بأسعار تبدأ من 129 جنيهًا للكيلو، ما يسمح للعائلات بالحصول على الأطعمة التقليدية بأسعار تنافسية.

الطلب المرتفع على الفسيخ

في الأعياد المصرية، خاصة عيد شم النسيم، يُعد الفسيخ من الأطعمة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الموائد، مع اقتراب العيد، يزداد الطلب على الفسيخ بشكل كبير في الأسواق والمحلات التجارية، حيث يحرص المصريون على شراءه للاحتفال بالتقليد السنوي.