أفضل طريقة لتنظيف الفسيخ في المنزل.. مش هتاخد ثواني

الفسيخ والرنجة من الأكلات الشعبية الأساسية في شم النسيم المقرر أن يحتفل به المصريون غدا الإثنين، إذ يحرص الكثير على تناول الأسماك المملحة في هذا اليوم، نظرا لأنها من العادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، فالبعض قد لا يكون لديه خبرة كافية لتنظيف الفسيخ، ولذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتنظيف الفسيخ في المنزل.

تنظيف الفسيخ في المنزل

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تنظيف الفسيخ في المنزل، على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على قناة cbc sofra.

في البداية يتم فتح السمكة بالسكينة

إزالة الأمعاء والأجزاء غير الصالحة للأكل

إزالة الشوك والجلد الخارجي، ووضعه في طبق

نضيف كمية من عصير الليمون والزيت عليه.

طريقة أخرى لتنظيف الفسيخ

في البداية نقوم بغسل الفسيخ بالماء بشكل جيد، وذلك حتى نتخلص من الأملاح الزائدة به.

ننزع قشرته باستخدام ظهر السكين.

نقوم بنزع سلسلة الشوك من داخله.

يغسل مرة أخرى بالماء بشكل خفيف، وذلك حتى نتخلص من بقايا القشر.

سلطة بطاطس بالفسيخ

المقادير:

فسيخ مخلي ومقطع قطع كبيرة.

بطاطس مسلوقة ومقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.

بصل أخضر قطع صغيرة.

شبت مفروم.

مايونيز حسب الرغبة.

زبادي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في وعاء توضع المكونات البطاطس الفسيخ والزبادي والمايونيز والبصل الأخضر والشبت، وتقلب جيدًا وتوضع في طبق التقديم.

طريقة عمل الفسيخ بالطحينة

- فسيخ مخلي.

- زيت.

- عصير ليمون.

- طحينة.

- خل.

خطوات التحضير

- في البداية، انزعي الشوك من الفسيخ جيدًا.

- نخلطه مع الكمون والثوم.

- في وعاء آخر، نضع زيت الزيتون والبابريكا وعصير الليمون، وشرائح الليمون والفلفل الحار والبصل، ثم اضربيها في الكبة جيدًا.

- نخلط الفسيخ مع المكونات السابقة، ثم أضيفي المايونيز والطحينة، ويُقدم.