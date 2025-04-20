أطعمة يُنصح بتناولها مع الفسيخ في شم النسيم.. «هتقلل نسبة الأملاح»

كتبت: منة الصياد

تناول الفسيخ والرنجة خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، طقس أساسي يحرص المصريون على فعله خلال هذا اليوم، احتفالًا باستقبال عيد الربيع، ومع الحرص على تلك العادة، يُقبل العديد من الأشخاص على أكل كميات كبيرة من الأسماك المملحة خلال هذا اليوم، التي قد تؤدي لارتفاع نسب الأملاح في الجسم أحيانًا.

أطعمة ينصح بتناولها في شم النسيم

عند تناول الأسماك المملحة المختلفة في يوم شم النسيم خاصة الفسيخ والرنجة، يُنصح عادة بالحصول على بعض المواد الغذائية المهمة إلى جانب تلك الأطباق، لتقليل نسب الأملاح التي تدخل إلى الجسم،، وهو ما أشارت إليه الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، خلال تصريحاتها لـ«الوطن».

ونصحت خبيرة التغذية، بضرورة تناول الخضروات الورقية كالخس لغنائه بالماغنسيوم والبوتاسيوم، إلى جانب الحصول على البطاطس المسلوقة لأنها تخفض من نسب الصوديوم في الجسم وتحسن عملية الهضم.

ويُفضل أيضًا شرب عصائر البقدونس والكرفس، للتقليل من نسب ملح الصوديوم في الجسم، فضلا عن تناول الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، كالموز والكيوي والكنتالوب.

التحضير الجيد للفسيخ قبل تناوله

هناك بعض المعايير والإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها قبل تناول الفسيخ، وهو ما كشفته «شعير»، إذ لفتت إلى أنه يجب مراعاة وضع الفسيخ في الفريزر قبل تناوله بـ48 ساعة، وعند أكله يفضل تقديمه بعد إضافة الزيت والليمون للتخفيف من نسب الأملاح به.

ولا يُنصح بأكل الفسيخ في وجبة الإفطار أو في الساعات المتأخرة من الليل، لتجنب الإصابة باضطرابات المعدة.