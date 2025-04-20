«مطروح للنقاش» يسلط الضوء على تأثير الدور الروسي في المباحثات بين واشنطن وطهران

عقب جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، استضافتها السفارة العمانية بالعاصمة الإيطالية روما، أعلنت روسيا دعمها لهذه المفاوضات، مؤكدة، أن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل عبر القنوات الدبلوماسية.

وسلط برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية رغدة أبو ليلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على انعكاس الدور الروسي على المباحثات بين واشنطن وطهران، إذ يعزز هذا الدور الروسي المرتقب كوسيط من احتمالات التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني، خصوصا في ظل الوساطة العمانية بين البلدين التي تتواصل هذا الأسبوع، بزيارة يقوم بها هيثم بن طارق سلطان عمان إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتباحث بشأن الوساطة في الملف النووي الإيراني.

إلى ذلك، تسعى إسرائيل للحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي من شأنه عرقلة المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهرات.

وتشهد الفترة الحالية استمرار جلسات التفاوض بشكل غير مباشر بين واشنطن وطهران للتوصل إلى حل حول الملف النووي الإيراني في ظل تساؤلات حول مستقبل العلاقات الحالية بين طهران وواشنطن بشأن المشروع النووي الإيراني.