زعيم المعارضة الإسرائيلية: كان على رئيس الشاباك الاستقالة منذ 7 أكتوبر بسبب فشله

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه كان على رئيس الشاباك الاستقالة منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب فشله، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

لابيد: من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر هو المسؤول عن التحريض

وأوضح «لابيد»: «نحن في طريقنا لكارثة، وفقا لمعلومات استخباراتية، وهذه المرة ستكون من الداخل، و من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر هو المسؤول عن التحريض».

وتابع: «نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل، ورئيس الشاباك رونين بار على رأس من يتلقى التهديدات، وأدعو نتنياهو إلى إسكات وزرائه وأبواقه الإعلامية"»

ويأتي هذا التصريح في وقت حساس؛ إذ كانت العلاقات بين نتنياهو وبار قد شهدت توترا متزايدًا بعد الهجوم، الذي اعتُبر إخفاقًا استخباراتيًا كبيرًا.

نتنياهو يبرر إقالة «بار» بانعدام الثقة

وفي مارس 2025، أعلن بنيامين نتنياهو عن عزمه إقالة بار، مبررا ذلك بـ«انعدام الثقة»، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من المعارضة، التي اعتبرت القرار محاولة لتصفية الحسابات السياسية.

من جانبها، أكدت المستشارة القضائية للحكومة، أن قرار الإقالة لا يمكن تنفيذه دون استشارتها القانونية.​