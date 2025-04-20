أكرم القصاص: رسائل الأزهر والكنيسة تؤكد وحدة الشعب المصري في دعم فلسطين

أكرم القصاص: رسائل الأزهر والكنيسة تؤكد وحدة الشعب المصري في دعم فلسطين

أكرم القصاص: رسائل الأزهر والكنيسة تؤكد وحدة الشعب المصري في دعم فلسطين

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»، على رسائل البابا تواضروس الثاني في قداس عيد القيامة وتطرقت لقضايا مهمة من بينها طبيعة القضية الفلسطينية، موضحًا أن الرسائل التي تخرج عن المؤسسات الدينية الكبرى مثل الكنيسة المصرية والأزهر تبرز أهمية وحدة الشعب المصري والموقف الرسمي والشعبي المشترك في دعم القضية الفلسطينية.

رسائل البابا تواضروس بقداس عيد القيامة

وشدد «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني، تؤكد على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة التهجير وتصفيات القضية، بالإضافة إلى الحرب على قطاع غزة.

وعي الشعب المصري

وأوضح أن هذه الرسائل تعكس وعي الشعب المصري وتوحده في مواجهة التحديات، سواء كانت الإرهاب أو محاولات التفريق بين المصريين.

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