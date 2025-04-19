ندوة «القومي للمرأة» تستعرض دور السيدات في صناعة السلام ومكافحة الإرهاب

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات ندوة «دور المرأة في حفظ السلام»، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالة التعاون الإسباني، وبمقر المركز المصري للتدريب على قوات حفظ السلام بالأكاديمية، جاءت فعاليات الجلسة الثانية بعنوان «المرأة في الصفوف الأمامية: تجارب وقصص ملهمة من قوات حفظ السلام» والتي أدارتها الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأعربت البغدادي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعد المحفل الدولي للتأكيد على رسالة السلام، كما أشارت إلى المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة سابقا عن «المرأة صانعة السلام»، مشيرة إلى أن بعض التوصيات تمثلت في المطالب الخاصة بتعزيز دور المرأة فى صناعة السلم، والكشف المبكر عن الحركات الإرهابية، مؤكدة على أهمية تأهيل المرأة للعمل في الأماكن شديدة الخطورة وأهمية تشجيع المرأة على تربية أجيال تؤمن بمعاني الأمن والسلم، وتبني ثقافة المواطنة، وتشجيع المرأة على الانخراط في استخدام التكنولوجيا من أجل مكافحة التطرف.

فيما أشار اللواء محمد إبراهيم مدير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة إلى مساهمات الشرطة المصرية التي تخدم فى جميع بؤر الصراع، مشيرا إلى دور الشرطة المصرية في تعزيز قوات حفظ السلام بعدد كبير من الضابطات، مشددا على الدور الكبير الذي تقوم به الضابطات المصريات فى عمليات حفظ السلام.

بينما أوضح المقدم محمد مبروك، رئيس قسم التأهيل والتعاون الدولي لفرع الأمم المتحدة بجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع، أن مشاركة المرأة في المجتمع وفي وزارة الدفاع مهم جدا وصنع فارقا كبيرا في مجال وبيئة العمل.

كما أشارت شيماء بدوى نائب مساعد وزير الخارجية بقطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية إلى قرار مجلس الأمن 1325 حول تعزيز الأمن والسلم الذي حقق تأثيرا كبيرا ووضع ملف المرأة على أجندة مجلس الأمن.

بينما عرضت أصال محمود، مسؤولة برنامج المرأة والسلم والأمن بمركز القاهرة الدولي دور ومساهمات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث أوضحت أن المركز معني بموضوعات السلم والأمن ويسعى دائماً للاستثمار في الكفاءات وبناء ركائز السلام ويحاول أن يتناول مفهوم السلام على نطاق أوسع ومن أهم الملفات هي أجندة المرأة والسلم والأمن التي تعتبر إطار يمكن من خلاله معالجة المشكلات الجزرية للنزاعات.

واختتم اللقاء باستضافة نماذج ملهمة من الضابطات اللاتي عملن ضمن قوات حفظ السلام لعرض تجاربهن وقصص نجاحهن والتحديات التى واجهتهن، وهن اللواء طبيب نهى خليفة من وزارة الداخلية المصرية والمقدم الأميرة راندا عوض عوض من وزارة الدفاع المصرية ومساعد قائد ااشرطة النرويجية آن كريستين كفيليكفال والعقيد صبرين بن عرفي بوزارة الداخلية التونسية.

كما تضمنت الختام فتح النقاش حول كيفية تشجيع مزيد من النساء على المشاركة فى عمليات حفظ السلام.