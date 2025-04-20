بعد ارتفاع مفاجئ.. درجة الحرارة تعود للانخفاض في هذا الموعد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض معظم أنحاء البلاد لموجة حارة جديدة ترتفع معها درجات الحرارة لتصل إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 41 على بعض المناطق الأخرى، ولكن يعقبها انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى.

موجة حارة تضرب مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على مختلف أنحاء البلاد، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، لترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 39 درجة مئوية، في حين تصل على السواحل الشمالية إلى 36 درجة، وعلى جنوب البلاد تصل بين 40 إلى 41 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن مع تلك الموجة الحارة، يحدث نشاط في حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

عودة انخفاض الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بعد ذلك الارتفاع المفاجئ بساعات قليلة، ليشهد يوم الأربعاء المقبل 23 أبريل، طقسا معتدلا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع بدءا من يوم الأربعاء 23 أبريل أن يحدث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.