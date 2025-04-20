كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استعدادات الوزارة لتأمين احتفالات شم النسيم، عبر فتح مراكز السيطرة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان من مختلف الوزارات المعنية.

استعدادات «التنمية المحلية» لتأمين احتفالات شم النسيم

وأشار «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنه جرى مراجعة كل المراسي والعائمات من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى كافة المحافظات، وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد اتخاذ التدابير اللازمة للجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة، والتأكد من وجود عمال إنقاذ على الشواطئ والمراسي، وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات بالتزامن مع احتفالات شم النسيم

رفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق المحيطة بالكنائس

واختتم بالإشارة إلى رفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق المحيطة بالكنائس، مع التشديد على الصيانة المستمرة لها، موضحًا أنه جرى التشديد على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة، وضمان السيولة المرورية في الطرق والمواقف، بالإضافة إلى أنه تم التشديد على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة.