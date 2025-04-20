3 عادات خاطئة تزيد الوزن عند تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. تجنبها

يعتاد كثير من المصريين تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، مثل الرنجة والفسيخ، باعتبارها ضمن الطقوس المتوارثة للاحتفال بأعياد الربيع، وقد يتبع البعض مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة عند تناول الرنجة والفسيخ تهددهم باكتساب مزيد من الدهون ومن ثم زيادة الوزن، فما هي هذ العادات التي ينبغي تجنبها؟.

هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تزيد الوزن عند تناول الرنجة والفسيخ، أشار إليها الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، منها الإفراط في تناول الخبز، خاصة الخبز الأبيض، الذي يؤدي إلى اكتساب المزيد من الكيلوجرامات لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

احتباس السوائل في الجسم

وأضاف أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الإفراط في تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن؛ لأنها تسبب احتباس السوائل بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.

ويعتاد بعض الأشخاص على تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية بعد تناول الرنجة والفسيخ لاعتقادهم أنها تساعد على الهضم، ولكن على العكس من ذلك فهي تسبب الانتفاخ وتكون الغازات وتؤدي إلى زيادة الوزن عند الإفراط في تناولها لاحتوائها على سكريات وسعرات حرارية مرتفعة.

كيف تتجنب أضرار الرنجة والفسيخ؟

ولتجنب أضرار الأسماك المملحة، أوصى «الحوفي» باتباع مجموعة من التعليمات أثناء وبعد تناول الرنجة والفسيخ، أبرزها شرب كمية وفيرة من الماء للتخلص من السوائل المختزنة، وتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتناول الخضراوات بجانب الرنجة والفسيخ لأنها تساعد على الشعور بالشبع سريعًا مثل الخس والجرجير والبقدونس، ​وتجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي مع الاهتمام بتناول المشروبات العشبية مثل اليانسون والنعناع.