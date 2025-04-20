أحمد موسى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل زمن الإفراج الجمركي: «الدولة تسير بسرعة»

علق الإعلامي أحمد موسى على لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليوم، من أجل تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، معلقا: «الرئيس السيسي اليوم شدد على ضرورة إنهاء الإجراءات التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية».

جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي

قال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السيد الرئيس السيسي وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.

وأشاد «موسى»، بتناول الرئيس جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 لـ6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك؛ بهدف زيادة الصادرات حتى عام 2030.

واستكمل: «الرئيس السيسي أتاح المناخ الاستثماري للمستثمرين داخل وخارج مصر، مع ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين».

واختتم أحمد موسى: «بلدنا أصبحت جاذبة للاستثمار، والفريق كامل الوزير يقوم بمجهود كبير في خلال 8 شهور فقط تولى فيها الوزارة، والدولة تسير بسرعة من أجل توفير احتياجات المصنعين والمستثمرين، دون قيود أو بيروقراطية».