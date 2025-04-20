شاب صيني يصبح مليارديرا بسبب كوب شاي

كتبت: نرمين عزت

الثراءُ واحدٌ من الطموحات التي يسعى الشبابُ لتحقيقها بطرقٍ غريبةٍ ومختلفة، سواء من خلال العمل الجاد لبناء الثروة، أو بالاعتماد على الحظ في اليانصيب كما يحدث في كثير من البلدان، وبطريقة غير متوقعة أقرب إلى الخيال، دخل رجل أعمال صيني في الثلاثين من عمره قائمة «بلومبرج للمليارديرات»، فما القصة؟

بسبب كوب شاي.. شاب صيني يصبح مليارديرا

بشكلٍ غير متوقع، وبسبب كوب شاي، تغيّرت حياة شاب صيني وأصبح مليارديراً، بفضل الطرح العام الأولي لسلسلة الشاي الصينية في الولايات المتحدة، التي ارتفع سهمها سريعاً وحقق مليارات الدولارات، في الوقت الذي تُغذي فيه التوترات بين البلدين حالة من الانفصال الاقتصادي وتقلبات السوق، وفقاً لموقع NDTV الأمريكي.

أسس «تشانج» شركة «تشاجي» في عام 2017 في مقاطعة يونان، الواقعة جنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار ولاوس وفيتنام، لكنها لم تحقق في البداية النجاح الكبير الذي وصل إليه الشاب الثلاثيني لاحقاً.

مقاهي الشاب الصيني تحقق نجاحا غير متوقع

مع ركود سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، وتساؤل بعض المحللين عمّا إذا كانت الأسهم الصينية ستُطرد من البورصات الأمريكية، بدأت شركة «تشاجي القابضة المحدودة»، المملوكة لجونجي تشانج، التداول يوم الخميس في بورصة ناسداك، وجمعت من الطرح العام الأولي 411 مليون دولار، بسعرٍ بلغ الحد الأقصى للنطاق السعري.

وارتفعت أسهم «تشاجي» بنسبة 40% عند الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت نيويورك، لتصل صافي ثروة «تشانج» إلى 2.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات الذي يُقيّمه للمرة الأولى، وتنبع ثروته بالكامل من حصته في «تشاجي»، وتُقدَّر بـ1.8 مليار دولار، بحسب المؤشر ذاته.