«مصر أكتوبر» بالإسكندرية ينظم فعاليات للشباب وذوي الهمم لتعزيز المشاركة السياسية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، عددا من المبادرات المهمة ولقاءات تنظيمية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات، من بينها اجتماع لأمانة ذوي الهمم برئاسة الدكتورة منى عواد، في إطار استعدادات الأمانة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة بما يحقق رؤية الحزب في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتفعيل دورهم في المجتمع.

دعم ذوي الهمم

وناقش الاجتماع وضع خطة تدريبية لأعضاء الأمانة حول أفضل أساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التدريب على أدوات واختبارات الذكاء، والتخاطب، وتعديل السلوك، بما يعزز قدرة الأمانة على التعامل المهني والإنساني مع هذه الفئة المهمة في المجتمع، استعدادًا لحملة «طرق الأبواب» المقبلة.

كما ناقش الاجتماع آليات توعية أولياء الأمور بأهمية المشاركة السياسية، وتسليط الضوء على أن صوتهم في الانتخابات هو صوت داعم لأبنائهم، وهو ما يعكس وعيًا بأن التغيير يبدأ من المشاركة، ويُبنى على المعرفة والثقة.

ونظمت أمانة ذوي الهمم يومًا تدريبيًا وترفيهيًا داخل أحد المناحل بالإسكندرية، بمشاركة مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وأصدقائهم، وذلك في إطار خطة الأمانة لدعم الدمج المجتمعي وتعزيز مهارات التعامل مع الأطفال.

وعقدت أمانة العمل الجماهيري بحزب مصر أكتوبر أمانة محافظة الإسكندرية، برئاسة محمود الصافي، اجتماعها التنظيمي لمتابعة خطة العمل وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، حيث تم استعرض ما تم إنجازه على الأرض، ومناقشة آليات عمل أعضاء هيئة المكتب وفقًا للطبيعة الجغرافية واحتياجات كل منطقة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الفاعلية والانتظام.

وناقش الاجتماع أهمية إدراك المرحلة الحالية وما تحمله من تحديات، ودور أعضاء الأمانة في نشر الوعي السياسي داخل مجتمعاتهم، والتصدي لظواهر الإرهاب الفكري والشائعات الهدامة، وتأكيد أهمية تمكين القيادات الشبابية باعتبارهم شركاء أساسيين في الحراك السياسي والمجتمعي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأطلق حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية مبادرة (الشباب أساس الانتخابات) لتعزيز وعي الشباب الجامعي بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الشباب هم عماد الجمهورية الجديدة

وأكدت الحزب أن الشباب هم عماد الجمهورية الجديدة، ومشاركتهم في العملية الانتخابية ضرورة لا غنى عنها، معلنة التجهيز لندوات تثقيفة لحث الشباب على ممارسة حقهم التشريعي واختيار ممثليهم في البرلمان المقبل بغرفتيه سواء مجلس الشيوخ أو النواب.

وناقشت أمانة التعليم برئاسة مصطفى حمادة سبل الارتقاء بالعملية التعليمية، خاصة أن التعليم هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع واعٍ ومتماسك، وأن دعم الطالب المصري وتخفيف الأعباء عنه يمثل أولوية وطنية لا غنى عنها، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها التعليم اليوم.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وأمين عام محافظة الإسكندرية، على أهمية ما تقوم به الأمانة، مشيرًا إلى أن «دعم التعليم هو أحد أعمدة العمل الوطني، وكل جهد يُبذل لرفع المعاناة عن الطالب وولي الأمر هو خطوة نحو مستقبل أفضل»، مؤكدا أن مبادرة (الشباب أساس الانتخابات) مبادرة مهمة ضمن جهود الحزب بأهمية وعي الشباب بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المهمة.

وقال «حلمي» إن هذه المرحلة تستدعي تضافر الجهود وتكامل الأدوار من أجل بناء دولة قوية وواعية، مشددًا على أن الحزب يعمل بكل طاقته على خلق حراك سياسي إيجابي يعكس نبض الشارع المصري ويخدم مصالح المواطنين بكل صدق والتزام.

وشدد على أن العمل الحقيقي يبدأ من الشارع، ومن دعم كل فئة في المجتمع، مؤكدًا أن الحزب يعمل مع المواطن ومن أجل المواطن.