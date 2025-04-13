«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة في 4 محافظات.. اعرف التخصصات والشروط
«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة في 4 محافظات.. اعرف التخصصات والشروط
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفتحها الرسمية على فيس بوك، وظائف شاغرة للشباب في 4 محافظات، وذلك بإحدى شركات الأدوية، وذلك تنفيذا لمباردة بداية جديدة التي تشتهدف توفير فرص عمل للشباب.
ونوضح فيما يلي تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها الشباب والرياضة في شركة الأدوية من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم، وذلك على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة للوظائف
1- محاسب خزينة.
2- محاسب عملاء.
3- مندوب إداري.
4- سائق سيارة رخصة مهنية.
5- مندوب مبيعات جملة.
6- مندوب مبيعات مستشفيات خاصة.
مكان العمل
يعمل المقبولين بالوظائف في الأماكن التالية: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية».
شروط القبول في الوظائف
يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
- مؤهل عالي أو متوسط.
- خبرة لا تقل عن سنة.
- الحد الأقصى للسن 45 سنة.
المميزات والحقوق الوظيفية
- رواتب مجزية وعمولات.
- عدد ساعات العمل 8.
- إجازة الجمعة.
- تأمين طبي واجتماعي.
- مكافآت سنوية.
كيفية التقديم على الوظائف
للتقديم على الوظائف يمكن ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.