«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة في 4 محافظات.. اعرف التخصصات والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفتحها الرسمية على فيس بوك، وظائف شاغرة للشباب في 4 محافظات، وذلك بإحدى شركات الأدوية، وذلك تنفيذا لمباردة بداية جديدة التي تشتهدف توفير فرص عمل للشباب.

ونوضح فيما يلي تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها الشباب والرياضة في شركة الأدوية من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم، وذلك على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف