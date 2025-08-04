خبير علاقات دولية: أوروبا تضررت من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة

خبير علاقات دولية: أوروبا تضررت من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة

خبير علاقات دولية: أوروبا تضررت من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن مهمة للغاية، من حيث التوقيت والمخرجات والدلالات، موضحا أنها تعكس التوافق والتطابق العربي الأوروبي فيما يتعلق بدعم المقاربة المصرية، من خلال الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي، فضلا عن الدعوة إلى إرسال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

القمة الثلاثية تؤكد على رفض مخططات التهجير

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القمة الثلاثية أكدت أن هناك رفضا عربيا إقليميا دوليا أوروبيا لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين والتأكيد على أهمية حل الدولتين، مشيرا إلى أن أوروبا تضررت من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة سواء فيما يتعلق بأضرار اقتصادية أو تهديدات الملاحة في البحر الأحمر.

تلاقي بين الدول العربية والأوروبية

وتابع: «هناك تلاقي بين الدول العربية والأوروبية، كما أن فرنسا دولة مهمة وهي أحد القاطرات الأساسية للاتحاد الأوروبي وهي دولة بارزة وعضو في حلف الناتو كما تملك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، ولديها علاقات متميزة مع كل الأطراف».

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