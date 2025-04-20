إيرادات جيدة لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين.. ويحتل المركز الرابع

إيرادات جيدة لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين.. ويحتل المركز الرابع

إيرادات جيدة لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين.. ويحتل المركز الرابع

يستمر فيلم استنساخ للفنان سامح حسين، في تحقيق إيرادات جيدة منذ طرحه في السينمات بمصر، حيث حقق أمس 123,147 جنيها، من خلال بيع 950 تذكرة فقط، ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.

تفاصيل فيلم استنساخ

الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول شخصية يونس العربي الذي يواجه تحديات بعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الأمور في العالم.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد. ​

طرح فيلم استنساخ في السينمات بمصر

يُذكر أن الفيلم جرى طرحه في دور العرض يوم 9 أبريل الجاري، وحقق إيرادات مرتفعة منذ عرضه.

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