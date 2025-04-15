بعد 6 أيام في دور العرض.. فيلم استنساخ يحقق إيرادات مليون جنيه

نجحت إيرادات فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين في تجاوز حاجز المليون جنيه بعد 6 أيام في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في آخر 24 ساعة في السينمات إيرادات بلغت 126 ألف جنيه، بواقع بيع 1.183 تذكرة سينما، وذلك بحسب تقرير إيرادات يوم الاثنين الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم استنساخ مليون و131 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم في يومه الأول نحو 132 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني ارتفعت الإيرادات لـ 232 ألف جنيه، بينما ووصلت لأعلى معدل لها يوم الجمعة بـ 340 ألف جنيه، قبل أن تعود للانخفاض مرة أخرى السبت لـ165 ألف جنيه، واستمر الانخفاض مع يوم الأحد وسجل 135 ألف جنيه، حتى وصل إلى أقل معدل أمس الاثنين بـ 126 ألف جنيه.

برومو لـ فيلم استنساخ







قصة وأبطال فيلم استنساخ

تدور أحداث فيلم استنساخ في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، وذلك من خلال يونس العربي الذي يتورط في العديد من المتاعب عندما يحاول يستخدم الذكاء الاصطناعي في تغيير مجريات الأمور، حيث يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدم التكنولوجي، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويجمع الفيلم في عددا من النجوم من بينهم سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، أحمد السلكاوي، بالإضافة إلى محمد عز وأحمد صيام.