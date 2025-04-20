فيلم استنساخ لسامح حسين يكتفى بـ950 تذكرة في دور العرض

كتب: بسمة شطا

منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر، منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر الذي يضم خمسة أعمال دفعة واحدة، من بينها فيلم استنساخ، الذي جاء يوم أمس السبت في المركز الرابع.

فيلم استنساخ لسامح حسين يكتفى بـ 950 تذكرة في شباك التذاكر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم استنساخ اكتفى يوم أمس السبت ببيع 950 تذكرة فقط لا غير، حيث حقق إيرادات بلغت 123 ألفا و147 جنيها فقط لا غير.

فيلم استنساخ يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم سامح حسين وهبة مجدى وهاجر الشرنوبي ومحمد عز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد .

وينافس فيلم استنساخ في دور العرض السينمائية بجانب كل من فيلم سيكو سيكو وفيلم نجوم الساحل وفيلم الصفا الثانوية بنات وفيلم فار بـ7 ترواح.