مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 في القاهرة والمدن

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 في القاهرة والمدن

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 في القاهرة والمدن

تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بفروق زمنية بسيطة، نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، وتُعد معرفة أوقات الصلاة أمرًا مهمًا لكل مسلم لضبط مواعيد أداء الفرائض اليومية في أوقاتها المحددة.

ونقدم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 الذي يوافق 22 شوال 1446 من الهجرة النبوية المطهرة:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 3:49 ص
الشروق: 5:21 ص
الظهر: 11:54 ص
العصر: 3:30 م
المغرب: 6:26 م
العشاء: 7:48 م

الإسكندرية

الفجر: 3:52 ص
الشروق: 5:25 ص
الظهر: 11:59 ص
العصر: 3:36 م
المغرب: 6:33 م
العشاء: 7:56 م

طنطا

الفجر: 3:49 ص
الشروق: 5:22 ص
الظهر: 11:55 ص
العصر: 3:32 م
المغرب: 6:28 م
العشاء: 7:51 م

المنصورة

الفجر: 3:46 ص
الشروق: 5:20 ص
الظهر: 11:53 ص
العصر: 3:30 م
المغرب: 6:27 م
العشاء: 7:50 م

الزقازيق

الفجر: 3:47 ص
الشروق: 5:20 ص
الظهر: 11:53 ص
العصر: 3:29 م
المغرب: 6:26 م
العشاء: 7:48 م

أسيوط

الفجر: 3:56 ص
الشروق: 5:25 ص
الظهر: 11:54 ص
العصر: 3:26 م
المغرب: 6:23 م
العشاء: 7:42 م

سوهاج

الفجر: 3:55 ص
الشروق: 5:24 ص
الظهر: 11:52 ص
العصر: 3:23 م
المغرب: 6:20 م
العشاء: 7:39 م

بني سويف

الفجر: 3:52 ص
الشروق: 5:23 ص
الظهر: 11:54 ص
العصر: 3:29 م
المغرب: 6:26 م
العشاء: 7:47 م

المنيا

الفجر: 3:56 ص
الشروق: 5:26 ص
الظهر: 11:56 ص
العصر: 3:29 م
المغرب: 6:26 م
العشاء: 7:46 م

قنا

الفجر: 3:52 ص
الشروق: 5:20 ص
الظهر: 11:48 ص
العصر: 3:19 م
المغرب: 6:16 م
العشاء: 7:34 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 3:56 ص
الشروق: 5:22 ص
الظهر: 11:47 ص
العصر: 3:14 م
المغرب: 6:13 م
العشاء: 7:29 م

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