مواقيت الصلاة السبت 19 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، باختلاف الموقع الجغرافي لكل محافظة، ويتابع المسلمون مواعيد الصلاة لأدائها في مواقيتها المحددة دون تأخير، وقدمت الهيئة المصرية للمساحة مواعيد الصلاة السبت 19 أبريل على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر: 3:52 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:30 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:25 مساءا.

- موعد أذان العشاء: 7:47 مساءًا.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: 3:55 صباحًا.

-موعد أذان الظهر: 11:59 مساءًا.

- موعد أذان العصر: 3:36 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:31 مساءًا.

موعد أذان العشاء: 7:54 مساءًا.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: 3:51 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:32 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:27 مساءًا.

- موعد أذان العشاء: 7:49 مساءًا.

مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد أذان الفجر: 3:48 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:30 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:25 مساءًا.

- موعد أذان العشاء: 7:48 مساءًا.

مواقيت الصلاة في أسيوط

- موعد أذان الفجر: 3:59 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:22 مساءًا.

- موعد أذان العشاء: 7:41 مساءًا.

مواقيت الصلاة في سوهاج

- موعد أذان الفجر: 3:58 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:19 مساءًا.

- موعد أذان العشاء: 7:38 مساءًا.

مواقيت الصلاة في قنا

- موعد أذان الفجر: 3:56 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:48 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:19 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:15 مساءًا.

- موعد أذان العشاء: 7:33 مساءًا.

مواقيت الصلاة في أسوان

- موعد أذان الفجر: 3:58 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:48 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 3:15 مساءًا.

- موعد أذان المغرب: 6:12 مساءًا.

- موعد أذان العشاء: 7:28 مساءًا.