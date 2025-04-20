مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس.. مكيف وروسي

كتب: عبدالعزيز سلامة

يفضل كثير من المواطنين السفر عبر القطارات نظرًا لراحتها وسهولة التنقل بها، خاصة على خطوط السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، والتي تُعد من أكثر الخطوط ازدحامًا على مدار العام.

ولتيسير حركة الركاب وتنظيم الرحلات، كشفت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات، وخاصة القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية، مع ضرورة الحجز المسبق قبل استقلالها.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

قطار 119 «تهوية»: يقوم من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 5:00 صباحًا.

قطار 903 «مكيف»: الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 7 «تهوية»: الساعة 6:20 صباحًا.

قطار 1205 "تحيا مصر": الساعة 6:45 صباحًا.

قطار 1131 «ثالثة مكيفة»: الساعة 7:00 صباحًا.

قطار 2025 «تالجو»: الساعة 8:00 صباحًا.

قطار 901 «مكيف»: الساعة 8:10 صباحًا.

قطار 905 «VIP مباشر»: الساعة 9:00 صباحًا.

قطار 911 «مكيف»: الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 1211 "تحيا مصر مباشر": الساعة 10:10 صباحًا.

قطار 913 «مكيف»: الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار 1203 «تهوية»: الساعة 13:25 ظهرًا.

قطار 2023 «تالجو»: الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 919 «مكيف»: الساعة 14:25 ظهرًا.

قطار 917 «VIP مباشر»: الساعة 15:00 ظهرًا.

قطار 915 «مكيف»: الساعة 15:10 عصرًا.

قطار 21 «تهوية»: الساعة 15:25 عصرًا.

قطار 23 «تهوية»: الساعة 16:30 عصرًا.

قطار 923 «مكيف»: الساعة 16:00 مساءً.

قطار 3023 «ثالثة مكيفة»: الساعة 17:00 مساءً.

قطار 925 «مكيف»: الساعة 18:15 مساءً.

قطار 921 «مكيف»: الساعة 18:00 مساءً.

قطار 931 «مكيف»: الساعة 20:15 مساءً.

قطار 31 «مكيف»: الساعة 20:30 مساءً.

قطار 3009 «ثالثة مكيفة»: الساعة 19:10 مساءً.

قطار 3022 «ثالثة مكيفة - المنصورة/الإسكندرية»: الساعة 19:15 مساءً.

قطار 934 «مكيف - الإسكندرية/الأقصر»: الساعة 22:15 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية - القاهرة»

قطار 8 «روسي تهوية»: الساعة 5:10 صباحًا.

قطار 902 «مكيف»: الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 906 «مكيف مباشر»: الساعة 7:00 صباحًا.

قطار 900 «مكيف»: الساعة 8:15 صباحًا.

قطار 3024 «ثالثة مكيفة»: الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 912 «مكيف»: الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 18 «روسي»: الساعة 13:10 ظهرًا.

قطار 914 «مكيف»: الساعة 13:00 ظهرًا.

قطار 916 «مكيف مباشر»: الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 922 «مكيف»: الساعة 15:30 عصرًا.

قطار 118 «تهوية»: الساعة 17:10 مساءً.

قطار 568 «سياحي»: الساعة 18:10 مساءً.

قطار 32 «تهوية»: الساعة 18:10 مساءً.

قطار 928 «مكيف»: الساعة 19:00 مساءً.

قطار 1130 «ثالثة مكيفة»: الساعة 19:30 مساءً.

قطار 28 «روسي»: الساعة 20:20 مساءً.

قطار 930 «مكيف»: الساعة 20:10 مساءً.

قطار 920 «مكيف - الإسكندرية/طنطا»: الساعة 22:00 مساءً.