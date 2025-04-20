«التموين»: تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، منها الدواجن المجمدة والبيض، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم.

سعر طبق البيض

وأعلنت وزارة التموين في بيان منذ قليل، عن تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، كما تقرر تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 إلى 125 جنيهًا، على أن يتم طرح هذه الكميات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.

توفير السلع الغذائية

وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الرسمية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

ضخ كميات من السلع

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السلع المختلفة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودة المنتج وتنوعه.