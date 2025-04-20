«بنها الجامعي» يكرم رئيس ونواب قسم الطوارئ لفوزهم بجائزة المؤتمر الدولي العاشر

«بنها الجامعي» يكرم رئيس ونواب قسم الطوارئ لفوزهم بجائزة المؤتمر الدولي العاشر

«بنها الجامعي» يكرم رئيس ونواب قسم الطوارئ لفوزهم بجائزة المؤتمر الدولي العاشر

كرم الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، رئيس ونواب قسم الطوارئ، لحصولهم بمناسبة فوزهم في المؤتمر الدولي العاشر لطب الطوارئ بجامعة قناة السويس.

وشارك نواب القسم في المسابقة العلمية التي أقيمت بمشاركة 14 جامعة مصرية وتمكنوا من الحصول على المركز الأول، والجائزة الكبرى المقدمة من المؤتمر واستشاري طب طوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية عبد الحميد بدر الدين.

الدكتور عمرو الدخاخني

الارتقاء بمستشفيات بنها الجامعية

جاء التكريم في إطار حرص المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية على تشجيع الأطباء وجهدهم الجاد المثمر، الذي يساهم في الارتقاء بالمستشفيات، متمنيًا لهم المزيد من النجاح في الارتقاء بمستوي الخدمات بالمستشفيات الجامعية.

فريق طب طوارئ جامعة بنها

تكريم أطباء طوارئ «بنها الجامعي»

ونقل مدير تنفيذي بنها الجامعي، تحيات الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إلى نواب قسم طب الطوارئ بكلية الطب البشري – جامعة بنها، والدكتور جمال صالح، رئيس القسم، بمناسبة الفوز المشرّف في المؤتمر الدولي.

وأوضح أنّ نواب القسم شاركوا في المسابقة العلمية بالتعاون مع زملائهم من جامعة المنوفية، ضمن فرق متعددة ضمت نوابًا من 14 جامعة مصرية، بواقع 7 فرق كل فريق يتكوّن من ممثلين لجامعتين مختلفتين.

فريق طب طوارئ جامعة بنها

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