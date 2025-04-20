وظائف شاغرة في شركة خاصة.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

تحتاج إحدى الشركات النشطة في مجال التكنولوجيا وتطبيقات الخدمات، لتعيين مدير تشغيل ذي كفاءة عالية لإدارة وتشغيل تطبيق خدمات إلكترونية، بمقر الشركة في منطقة شيراتون بالقاهرة، وفقا لموقع التوظيف «فرصنا».

تفاصيل الوظيفة المعلنة

تأتي هذه الفرصة الوظيفية ضمن توسع الشركة في السوق المصري وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، وخاصة في قطاع خدمات التطبيقات المشابهة، وإليك في السطور التالية التفاصيل الكاملة للوظائف وكيفية التقديم عليها:

المسمى الوظيفي: مدير تشغيل (Operation Manager).

مكان العمل: شيراتون – القاهرة.

عدد العمالة المطلوبة: 25 فردًا.

نوع الوظيفة: دوام كامل.

الشروط ومتطلبات التقديم

الخبرة المطلوبة: من 5 إلى 14 سنة.

السن المطلوب: من 29 إلى 45 سنة.

اللغة الإنجليزية: مستوى جيد جدًا.

الحاسب الآلي: مستوى جيد جدًا.

إجادة Microsoft Office: ضروري.

المؤهل الدراسي: مؤهل عال.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

يفضل في المتقدمين على الوظائف الشاغرة وجود خبرة سابقة في إدارة الكول سنتر أو فرق الدعم الفني، بالإضافة إلى خبرة في تشغيل أو إدارة تطبيقات إلكترونية شبيهة أو أي تطبيق يقدم خدمات للعملاء.

مميزات الوظيفة

تأمينات صحية واجتماعية.

احتساب ساعات العمل الإضافية.

بيئة عمل احترافية تتيح فرصًا للنمو الوظيفي.

العمل ضمن فريق ديناميكي في قطاع متطور وسريع النمو.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن لمن يرغب في التقديم على هذه الوظائف الدخول إلى موقع التوظيف فرصنا من هذا الرابط، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة.