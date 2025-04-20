«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة تضرب البلاد اليوم

كتب: عبدالعزيز سلامة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدد من الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس اليوم، ومن أبرزها الشبورة الكثيفة خلال الصباح الباكر، مع وجود الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع استمرار ارتفاع الحرارة.

ظاهرتان تضربان البلاد اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اليوم الاثنين لشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا.

ومن المتوقع وفقا لبيان الأرصاد الجوية أن تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تستمر اليوم في الارتفاع على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.