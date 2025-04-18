حالة الطقس غدا..حار على القاهرة الكبرى

يسود غدا السبت الموافق 19 أبريل، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى أنّه سيكون معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 31، الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 32، الصغرى 18

6 أكتوبر العظمى 31، الصغرى 17

بنها العظمى 31، الصغرى 17

دمنهور العظمى 29، الصغرى 17

وادي النطرون العظمى 31، الصغرى 17

كفر الشيخ العظمى 29، الصغرى 17

المنصورة العظمى 30، الصغرى 18

الزقازيق العظمى 30، الصغرى 18

شبين الكوم العظمى 30، الصغرى 18

طنطا العظمى 29، الصغرى 16

دمياط العظمى 29، الصغرى 17

الإسماعيلية العظمى 32، الصغرى 17

السويس العظمى 32، الصغرى 17

العريش العظمى 26، الصغرى 14

رفح العظمى 25، الصغرى 14

رأس سدر العظمى 32، الصغرى 17

نخل العظمى 26، الصغرى 09

كاترين العظمى 29، الصغرى 09

الطور العظمى 31، الصغرى 22

طابا العظمى 31، الصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 22

الإسكندرية العظمى 24، الصغرى 16

العلمين العظمى 24، الصغرى 15

مطروح العظمى 23، الصغرى 15

السلوم العظمى 24، الصغرى 13

سيوة العظمى 31، الصغرى 14

رأس غارب العظمى 32، الصغرى 19

الغردقة العظمى 32، الصغرى 19

سفاجا العظمى 32، الصغرى 18

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 18

شلاتين العظمى 30، الصغرى 20

حلايب العظمى 29، الصغرى 20

أبو رماد العظمى 25، الصغرى 17

رأس حدربة العظمى 25، الصغرى 18

الفيوم العظمى 32، الصغرى 16

بني سويف العظمى 32، الصغرى 15

المنيا العظمى 34، الصغرى 16

أسيوط العظمى 35، الصغرى 18

سوهاج العظمى 35، الصغرى 19

قنا العظمى 35، الصغرى 19

الأقصر العظمى 36، الصغرى 20

أسوان العظمى 36، الصغرى 20

الوادي الجديد العظمى 35، الصغرى 20

أبو سمبل العظمى 37، الصغرى 22