حالة الطقس اليوم السبت 19-4-2025.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 19-4-2025، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس مشمس على معظم الأنحاء

وعن حالة السحب، يكون الطقس مشمسا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل حبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، غائما جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية : العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.