«هندسة القاهرة» تفوز بالمركز الأول في مسابقة «سانت - جوبان» الفرنسية

هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، فريق قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، الفائز بالمركز الأول في مسابقة «سانت- جوبان» الفرنسية بمصر على المستوي الوطني، متفوقًا على الفرق المشاركة كافة، التي بلغ عددها 12 فريقًا من 5 خمس جامعات مصرية، وهي «القاهرة، وحلوان، والأكاديمية العربية، والجامعة الفرنسية في مصر، والجامعة الأمريكية»، ليتأهل فريق كلية الهندسة للمنافسة بالمرحلة النهائية الدولية Edition 2025 - Nord Isère في فرنسا خلال الفترة من 16-18 يونيو 2025.

إعداد كوادر شبابية تتفاعل مع التحديات العالمية

وأشاد بالمشروع الابتكاري لفريق كلية الهندسة، وهنأه بفوزه بالمركز الأول، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس تميز طلاب جامعة القاهرة وكفاءتهم، ويبرهن على قدرة الجامعة على إعداد كوادر شبابية تتفاعل مع التحديات العالمية في مجالات العمارة المستدامة والتصميم البيئي، لافتًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمة إدارة الجامعة للمشروعات والابتكارات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول إبداعية في مختلف المجالات.

ومن جهته، قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، إنّ فوز فريق كلية الهندسة بالمركز الأول، يمثل امتدادًا لريادة الجامعة وتفوقها الأكاديمي، ويعكس جدوى تطوير المقررات الدراسية وربطها بتطبيقات واقعية تشجع على الإبداع والابتكار.

تأهل 10 فرق

وأشار إلى أن موضوع المسابقة التي فاز بها فريق قسم الهندسة المعمارية، تتمثل فكرته الأساسية في تصميم مبني جديد، وتطوير مبني آخر مُشيد، بالإضافة لربط الفراغ بينهما لتكوين فراغ عمراني أخضر يحقق الاستدامة وجودة الحياة في موقع مختار بفرنسا، مشيرًا إلى تأهل 10 فرق للفحص من قبل لجنة تحكيم محايدة من مكاتب هندسية معروفة وخارج تلك الجامعات لضمان الشفافية والحياد.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز من قسم الهندسة المعمارية ضم كلًا من المعيدة م. شهد أحمد درغام، والطالبة ساندي يوسف باسم بالسنة الثالثة بمقرر التخطيط والتصميم البيئي، والطالبة فاطمة ايهاب رجب بالفرقة الرابعة، وقد تمت العروض لعدد 9 فرق بحضور الدكتورة شيرين وهبة، والدكتورة فاطمة عاشور، والمدير العام الإقليمي فيليب بيلون، وحصل فريق جامعة حلوان على المركز الثاني بالمسابقة، بينما حصل فريق الاكاديمية العربية على المركز الثالث.