5 أبراج «فكر مرتين» قبل خداعها.. العقرب والجدي في المقدمة

كتب: إسراء عبدالعزيز

في عالم الأبراج يوجد بعض الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة خارقة على رؤية الأمور بوضوح وبدقة، وقد تكون حاولت أن تخدعهم أو تتلاعب بهم في مواقف معينة، لكنك حتماً ستجد نفسك في النهاية أمام مواجهة صعبة، لذا خلال السطور التالية إليك أبراج احذر من خداعها وفقًا لـ«تايمز أوف إنديا».

أبراج احذر من خداعها

1-برج العقرب الأكثر حذرًا وذكاءً ولديه قدرة فطرية على الشعور بالأشياء غير المعلنة والنيات الخفية، وإذا كنت تعتقد أنك تستطيع خداعه فأنت في الطريق الخطأ، لأنّه عندما يتعلق الأمر بالكذب أو التلاعب، سيكون قادرًا على اكتشاف ذلك فورًا، والفكرة وراء ذلك هي قدرتهم على قراءة الأشخاص وفهم عواطفهم وأفكارهم قبل أن يقولوا كلمة واحدة.

2- الجدي برج يتسم بالواقعية والصرامة، ولا يتركون مجالًا للتلاعب بهم ويمتلكون عقلًا منطقيًا وحادًا ويدققون في التفاصيل مهما كانت المحاولات، ولا يخطئ في تقييم الأوضاع ووجودهم في مكان ما يعني أن كل شيء سيكون تحت المراقبة الدقيقة.

3- الدلو يمتلك قدرة فائقة على إدراك الأمور من زوايا غير متوقعة، ولديه القدرة على فهم الحقائق المخبأة وراء الأفعال والكلمات وإذا كنت تحاول التلاعب به، ستجد أن تفكيرهم النقدي يمكنه كشف أي محاولة لخداعهم.

4- برج الأسد أحد الشخصيات التي لا يمكن خداعها بسهولة، يمتلك ثقة قوية في نفسه وفهمًا عميقًا للناس من حوله، ولا يمكن التلاعب به لأنّه يمتلك الحاسة السادسة التي تجعله يتعرف على الخداع بسرعة، وإذا كنت تعتقد أنك تستطيع تحريف الحقائق أمامه، فإنك على الأرجح ستكون ضحية لمهارته في اكتشاف الأكاذيب.

5- برج الثور هو البرج الأكثر إصرارًا وعنادًا، ولديهم قدرة فطرية على استشعار الكذب والخداع من مسافة بعيدة، وعندما يتعلق الأمر بالمؤامرات، سيكون الثور في أقوى حالاته في كشفها، ويقدر الصدق ويفضل الصراحة، ولذلك فإن محاولات التلاعب به لا تجدي نفعًا.