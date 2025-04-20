هل تسيطر على مشاعرك أم تستسلم للغضب؟.. الأبراج تكشف شخصيتك

كتبت: منة الصياد

يحتاج التعامل مع الغضب قدرة كبيرة في التحكم والسيطرة على المشاعر بصورة كبيرة، وذلك لحماية صاحبه من ارتكاب أي خطأ أو رد فعل مبالغ به قد يسبب له أزمات عديدة، لكن تختلف قدرات كل شخص عن الآخر عند مواجهة هذا الموقف وفق طبيعته التي يكشفها برجه الفلكي.

برج الحمل

يُعرف مولود برج الحمل بطبيعته النارية والمتهورة في بعض الأحيان، لذلك فإنه قد يميل لاتخاذ رد فعل سريع وعاطفي عند إثارة غضبه في بعض الأمور، وفق صحيفة «تايمز» الهندية.

برج الثور

عادةً ما يتعامل مولود برج الثور مع غضبه بعناد وهدوء تام دون أن يُظهر مشاعره، وفي بعض الأحيان قد يتراجع إلى الصمت أو يصبح حازمًا للغاية في موقفه.

برج الجوزاء

قد يلجأ مولود برج الجوزاء إلى استخدام تعبيراته الحادة لجرح مشاعر من أمامه حتى يتخلص من مشاعر غضبه، لكنه قد يشعر بالندم في الكثير من الأحيان وفق طبيعته المزدوجة.

برج السرطان

في حالة الغضب يُعبِّر مولود برج السرطان عنه بالانطواء العاطفي أو السلوك العدواني السلبي.

برج الأسد

يتسم مولود برج الأسد بميله إلى الدراما في تعبيراتهم عن الغضب، فقد يستخدم إيماءات كبيرة أو خطابات حادة للتعبير عن إحباطه.

برج العذراء

يميل برج العذراء إلى كبت غضبه، وغالبًا ما يُظهره من خلال سلوكيات انتقادية أو مثالية.

برج الميزان

عادةً ما يتجنب الميزان المواجهة المباشرة، لذا قد يظهر غضبه كسلوك عدواني سلبي أو من خلال تلميحات خفية.

برج العقرب

يغضب مولود برج العقرب بشدة وحينها قد يُظهر مشاعره بنظرات حادة أو تعليقات جارحة.

برج القوس

يُعبِّر القوس عن غضبه بِصراحة ووضوح وكذلك بإبداء رأيه دون تدقيق.

برج الجدي

يُظهر الجدي غضبه بالسيطرة والثبات، وقد ينعزل أو ينسحب مُوجهًا إحباطه نحو عمله أو مسؤولياته.

برج الدلو

غالبًا ما يُعبر أصحاب برج الدلو عن غضبهم بالانعزالية والنقاشات الفكرية.

برج الحوت

عادةً ما يعبِّر مواليد برج الحوت عن غضبهم بالانسحاب العاطفي أو السلوك العدواني السلبي أيضًا على شاكلة السرطان.