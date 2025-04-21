رئيس الإرشاد الزراعي: تنظيم ورش عمل تدريبية في معرض الزهور حول كيفية تحسين التربة

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن معرض الزهور في الدقي يمثل منصة تفاعلية تجمع بين العرض الجمالي والوظيفة التوعوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة حرصت هذا العام على تنويع الفعاليات المصاحبة للمعرض، لتشمل ورش عمل وندوات متخصصة في عدة مجالات.

وأوضح، في بيان، أن البرنامج العلمي للمعرض يتضمن ورش عمل تدريبية حول زراعة نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وأساليب العناية بالنباتات الداخلية والخارجية، وتصميم الحدائق الصغيرة، وتحسين التربة، إضافة إلى ندوات علمية مفتوحة يُشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين.

مناقشة التحديات التي تواجه صادرات الزهور

كما أشار إلى تخصيص جانب من ورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات الزهور ونباتات الزينة المصرية، والفرص التصديرية الواعدة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عرض أحدث أساليب التطوير في الإنتاج والتعبئة والتسويق، بما يعزز من القدرة التنافسية لهذا القطاع الواعد.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين والمشاتل وشركات تنسيق الحدائق، فضلًا عن المؤسسات البحثية والتعليمية، وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات، خلال اليومين الماضيين.

المعرض يضم نماذج من الأصناف النباتية المطورة محليًا

وتدعو وزارة الزراعة جميع المواطنين إلى زيارة المعرض، الذي يأتي تنظيمه هذا العام متزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، للاستمتاع بجمال الطبيعة وقضاء أوقات مميزة وسط الزهور، والمشاركة في فعاليات تعليمية وثقافية تناسب جميع الأعمار، وتسهم في تعزيز الوعي البيئي والزراعي في المجتمع.

ويضم جناح الوزارة داخل المعرض نماذج من الأصناف النباتية المطورة محليًا، ومطبوعات إرشادية، وركنًا للاستشارات المجانية يقدم من خلاله المتخصصون النصائح والإرشادات الفنية للزوار، بما يعزز من ثقافة الزراعة المنزلية لدى المواطنين.