طوارئ واستعدادات مكثفة بأماكن التنزهات خلال شم النسيم في بورسعيد

كتبت هبة صبيح

شهدت محافظة بورسعيد حالة طوارئ في مختلف المديريات لاستقبال شم النسيم بالمحافظة، حيث نشطت حملات تموينية وصحية في الأسواق لمتابعة الأطعمة التي يتناولها أهالي بورسعيد والزائرين في شم النسيم منها الفسيخ والرنجة والبيض كما نشطت حملات أعمال النظافة والتجميل في مختلف الأحياء لاستقبال الزائرين في شاطئ بورسعيد وأماكن التنزهات

استعدادات بشاطئ بورفؤاد قبل شم النسيم

وصرح الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ان المدينة مستعدة لاستقبال المصطافين على شاطئ بورفؤاد، ضمن الاحتفال بأعياد الربيع والموسم الصيفي، حيث تم تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة و تطوير امتداد شاطئ بورفؤاد، بما يسهم في زيادة عناصر الجذب السياحي، لأهالي بورسعيد والزائرين وتحقيق ما يتمناه أهل بورفؤاد للاستمتاع برؤية البحر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب المدينة.

وصرح محمد حلمي مدير مديرية تموين التموين ببورسعيد، بأنه تم تنظيم حملات مكثفة في الأسواق لمتابعة صلاحية الفسيخ والرنجة والبيض ومختلف الأطعمة، التي يتناولها الأهالي والزائرين خلال شم النسيم، كما أكد أنه تم عمل حملات توعية ونصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.

23 مركزا شبابيا للجمهور في أعياد الربيع

وقال محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إنه تم رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمديرية والأندية ومراكز الشباب بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، أعياد شم النسيم. وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حيث تم فتح 23 مركزا للشباب أمام الجمهور وتكثيف كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية خلال الاحتفال بشم النسيم على مدار اليوم وغدا والاثنين

وأكد مدير الشباب والرياضة ببورسعيد أنه تم التأكد من سلامة أعمدة الإضاءة وحمامات السباحة ونظافتها وتطهيرها وجود المنقذين والمشرفين، أثناء فترات العمل للحمامات وتثبيت المرمى بالملاعب وألعاب الأطفال، ضمن عوامل الأمن والسلامة بالهيئة الرياضية أو الشبابية.