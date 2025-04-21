فيلم فار بـ7 ترواح مهدد بالسحب من دور العرض.. اكتفى بـ385 تذكرة فقط

يواجه فيلم فار بـ 7 ترواح تهديدا برفعه من دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تعرضه لضعف شديد فى الإيرادات وبيع عدد قليل من التذاكر وسط المنافسة القوية.

فيلم فار بـ 7 ترواح مهدد بالسحب من دور العرض.. اكتفى بـ385 تذكرة فقط

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن فيلم فار بـ 7 ترواح يواصل تواجده في المركز الخامس والأخير، إذ اكتفى يوم أمس الأحد بتحقيق إيرادات بلغت 47 ألفا و442 جنيها فقط لا غير مقابل بيع 385 تذكرة في شباك التذاكر.

وينافس فيلم فار بـ 7 ترواح في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأعمال الفنية من بينها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر وفيلم نجوم الساحل لأحمد داش وفيلم الصفا الثانوية بنات لعلي ربيع.