أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-4-2025 في عيد شم النسيم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-4-2025، بما فيها الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق المصرية، بالنسبة للمستهلك وبالمزرعة، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

وأوضحت بوابة الأسعار في آخر التحديثات المعلنة من جانبها اليوم الاثنين 21-4-2025، أن متوسط أسعار الدواجن البيضاء سجلت نحو 95.84 جنيه للكيلو، بينما سجل متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 123.96 جنيه للكيلو بالنسبة، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

بورصة الدواجن اليوم

ويتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزرعة بين 82 إلى 85 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 إلى 95.84 جنيه للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الاثنين ما بين 77 إلى 78 جنيها، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 إلى 86 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الاثنين في بورصة الدواجن نحو 67 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 إلى 86 جنيهًا للكيلو في المتوسط.