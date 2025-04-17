أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 17-4-2025 في بورصة الدواجن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 16-4-2025 في بورصة الدواجن، وتشهد الفراخ البيضاء رواجًا كبيرًا في الأسواق لأنها المصدر الرئيسي للبروتين الذي يعتمد عليه قطاع عريض من المواطنين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

ووفق بورصة الدواجن سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس وفق آخر تحديث في الأسواق بالنسبة للمستهلك لنحو 94 جنيهًا، بينما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 120 جنيهاً للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس في المزرعة 79 جنيهًا، فيما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 94 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وعن سعر كيلو الفراخ الساسو، سجلت في آخر تحديث لها في بورصة الدواجن اليوم الخميس بين 81 إلى 85 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 92 إلى 95 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الخميس ووفق آخر تحديث لها في بورصة الدواجن نحو 64 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 71 إلى 78 جنيهًا للكيلو في المتوسط